Россия никогда не была против прекращения огня на Украине, а вот киевский режим регулярно саботировал перемирие. Так официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала слова спецпосланника президента США Дональда Трампа Кита Келлога.

Захарова удивилась его словам о том, что президент Владимир Путин якобы не согласился на установление 30-дневного перемирия между Россией и Украиной. И это является единственным препятствием.

«Россия никогда не была против прекращения огня. Более того, мы делали это дважды», — подчеркнула дипломат.

Захарова напомнила, что в марте Кремль поддержал инициативу Трампа о 30-дневном моратории на удары по объектам энергетической инфраструктуры, а в апреле Путин объявил пасхальное перемирие.

Украинские власти саботировали инициативы: в первом случае ВСУ нарушали мораторий 136 раз, а при пасхальном перемирии — почти пять тысяч раз. Именно Киев является единственным препятствием к перемирию, подчеркнула дипломат.

Захарова уточнила, установление режима прекращения огня по всей линии боестолкновения, а это около 1200 километров, связано с множеством нюансов, которые необходимо проработать.

В заключение она добавила, что Украина получит шанс продемонстрировать миролюбивые намерения в период 72-часового перемирия 8–10 мая.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что обсуждение долгосрочного урегулирования украинского конфликта важнее, чем 30-дневное перемирие.