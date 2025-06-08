Киев изначально не планировал забирать тела погибших солдат ВСУ. Об этом украинский блогер Анатолий Шарий сообщил в Telegram-канале.

«Киев не принимает трупы просто потому, что Киев не готов даже технически принимать эти трупы», — написал он.

Блогер заявил, что у Украины нет ни базы, чтобы принимать тела, ни специалистов, ни специального протокола для их принятия и идентификации.

Версию о том, что Киевом движет нежелание выплачивать компенсации родным погибших боевиков, Шарий опроверг. По его словам, это не стало бы причиной, поскольку украинские власти и так не выплачивают деньги родственникам, находя множество лазеек.

Ранее стало известно, что в Египте оценили отказ Зеленского забрать тела солдат ВСУ. Это вызвало у депутатов страны сомнения в мирных намерениях главы киевского режима.