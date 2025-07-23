Захарова заявила о спланированном ударе ВСУ по военкору Журавлеву

Журналист Ростислав Журавлев погиб два года назад в результате спланированной атаки украинских боевиков. Об этом РИА «Новости» заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Ровно два года назад не стало талантливого военкора Ростислава Журавлева», — напомнила дипломат.

Она отметила, что военкор освещал ситуацию с передовой СВО и погиб при исполнении профессионального долга. Захарова подчеркнула, что Журавлев стал жертвой ракеты из американской РСЗО HIMARS, и это говорит о спланированном характере нападения и холодном расчете командования ВСУ.

По е словам, военные сознательно атаковали представителя прессы, приравненного по международному праву к гражданскому населению.

Ранее ВСУ атаковали дронами Новочеркасск в Ростовской области. Целью БПЛА стали ГРЭС и железнодорожный вокзал. Средства противовоздушной обороны нейтрализовали беспилотники, их фрагменты рухнули в том числе в центре города.