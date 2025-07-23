ВСУ атаковали дронами Новочеркасскую ГРЭС в Ростовской области

Украинские беспилотники атаковали Новочеркасск в Ростовской области. ВСУ целились в Новочеркасскую ГРЭС и железнодорожный вокзал, считают авторы местных пабликов.

Очевидцы сообщили о взрывах в небе, работает система ПВО. Обломки БПЛА упали в центре города, а также в районе железнодорожного вокзала и гидроэлектростанции.

Один дрон сбили в районе Троицкой площади. Обломки побили стекла в домах и припаркованных рядом автомобилях.

Также местные жители сообщили о падении беспилотника возле Вознесенского собора.

На берегу реки Тузлов рядом с улицей Железнодорожной начался пожар, местные жители начали его тушить самостоятельно.

«Обстановка в Новочеркасске: зафиксированы повреждения здания „Ростелекома“ на Баклановском проспекте. Один из БПЛА упал за пределами города в поле», — сообщил Telegram-канал Ura.ru.

По информации канала, в результате атаки дрона загорелся дом на Кавказской улице. Еще два беспилотника пролетели над Кадамовкой, расположенной в семи километрах от Новочеркасска.

Российские системы ПВО за три часа с 21:00 22 июля уничтожили 51 украинский беспилотник самолетного типа в воздушном пространстве России.