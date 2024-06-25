Захарова указала на явные признаки нацизма в политике Украины

Захарова: Украина копирует концепцию нацистов по зачистке Крыма

Фото: РИА «Новости»

Украина копирует немецко-нацистскую концепцию зачистки Крыма. Такое заявление сделала официальный представитель МИД Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Она прокомментировала слова советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка о российском полуострове. Он заявил, что в Крыму не может быть туристических зон, пляжей и вообще «признаков мирной жизни». Подоляк назвал весь регион «военной целью».

«Стопроцентная калька с немецко-нацисткой концепции зачистки Крыма времен Второй мировой войны», — заметила Захарова.

По словам дипломата, к это концепции добавили американское оружие и методы современного международного терроризма. При этом «начинка осталась прежняя — нацизм».

Украинские боевики ударили американскими ракетами ATACMS по Севастополю. Один из пяти снарядов рухнул на пляж, где отдыхали мирные жители. Известно о четырех погибших. Как сообщил RT, во время атаки в районе полуострова дежурил американский дрон-разведчик Global Hawk.

«Всего лишь слухи». Семья погибшей в Сочи 20-летней туристки не отказывалась от похорон

Объем инвестиций в экономику Москвы вырос благодаря поддержке бизнеса

Что известно о пожаре во Фрязине. Главное к этому часу

Отравление. Эксперт — о возможной причине гибели людей при пожаре во Фрязине

Курортный сбор распространят на всю Россию. Как регионы заработают на туристах?

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте