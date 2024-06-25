Захарова указала на явные признаки нацизма в политике Украины

Она прокомментировала слова советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка о российском полуострове. Он заявил, что в Крыму не может быть туристических зон, пляжей и вообще «признаков мирной жизни». Подоляк назвал весь регион «военной целью».

«Стопроцентная калька с немецко-нацисткой концепции зачистки Крыма времен Второй мировой войны», — заметила Захарова.

По словам дипломата, к это концепции добавили американское оружие и методы современного международного терроризма. При этом «начинка осталась прежняя — нацизм».

Украинские боевики ударили американскими ракетами ATACMS по Севастополю. Один из пяти снарядов рухнул на пляж, где отдыхали мирные жители. Известно о четырех погибших. Как сообщил RT, во время атаки в районе полуострова дежурил американский дрон-разведчик Global Hawk.