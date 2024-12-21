Президент Украины Владимир Зеленский стал главой террористической ячейки. Об этом в беседе с РИА «Новости» заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Усама бен Зеленский. … Киевский режим и раньше проявлял свою террористическую сущность, а сейчас другой у него и не осталось», — сказала она.

По словам дипломата, появление Зеленского на мировой арене не является новым сценарием. Захарова напомнила, что именно так США и Великобритания представили основателя террористической организации «Аль-Каида»* Усаму бен Ладена. То же самое происходит сейчас и с президентом Украины.

Она отметила, что Зеленский стал главой террористической ячейки, которая «убивает мирных людей, ученых, детей, бьет по гражданской инфраструктуре».

ВСУ атаковали Казань утром в субботу, 21 декабря. По предварительным данным, в столицу Татарстана прилетели восемь беспилотников. Российские силы ПВО сбили три дрона, еще три принудительно посадили силами РЭБ.

*«Аль-Каида» — международная террористическая организация, запрещена в России.