Мария Захарова назвала вакханалией вручение премии Одоардо Фокерини «За свободу прессы» итальянской журналистке Стефании Баттистини. Об этом официальный представитель МИД России написала в своем Telegram-канале.

По ее словам, с февраля 2022 года Баттистини снимала материалы, призванные переложить на российскую сторону ответственность за военные преступления украинских боевиков. Также летом 2024-го она проникла в оккупированную Суджу вместе с украинскими военными, где сняла репортажи, героизирующие ВСУ.

«Эта история — не что иное, как грубое и непростительное оскорбление памяти жертв итальянского фашизма и германского нацизма, глумление над их идеалами», — подчеркнула Захарова.

Ранее официальный представитель МИД передала привет главе Министерства иностранных дел Германии Анналене Бербок, которая гордится воевавшим за Третий рейх дедом.