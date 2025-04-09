Захарова передала привет Бербок, которая гордится воевавшим за Третий рейх дедом

Официальный представитель МИД Мария Захарова публично обратилась к главе Министерства иностранных дел Германии Анналене Бербок. Об этом сообщила Lenta.ru.

Захарова вспомнила о Бербок, когда комментировала 80-ю годовщину взятия Кенигсберга Красной армией во время брифинга.

«Хотелось бы передать привет министру иностранных дел Германии Анналене Бербок, которая сказала, что гордится своим дедом, который сражался на стороне Третьего рейха в Кеннигсберге», — сказала она.

Ранее стало известно, что новый сирийский лидер Ахмед аш-Шараа дважды не стал пожимать руку Бербок во время ее визита в арабскую страну. Кроме того, власти Сирии замазали главу МИД Германии на фотографиях с переговоров, которые разместили в своих социальных сетях.