Украинские врачи изощренно издеваются над российскими военнопленными, и это стало нормой для киевского режима. На это указала официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге .

«Подробности, изложенные российскими военнослужащими, вернувшимися из плена, способны привести в ужас даже самых прожженных циников. <…> И это не проявление бесчеловечных садистских наклонностей какого-то конкретного врача. Это системное явление», — подчеркнула она.

По словам дипломата, раненым намеренно причиняют боль, вплоть до проведения операций без анестезии, их используют как «тренажер» для студентов-медиков. Некоторые медработники, не участвующие в пытках, признались, что им запретили давать пленным обезболивающие. Захарова отметила, что в такой бесчеловечности проявляется нацистская сущность киевского режима.