Захарова: вывезенные с территории СВО дети находятся в безопасности

Украинские дети, оказавшиеся в зоне боевых действий, сейчас находятся в безопасности — за ними присматривают в российских государственных детских учреждениях. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она ответила на нападки Запада и Украины по «детской теме». Дипломат подчеркнула, что Россия спасла жизни многих детей, которых вывезли из зоны СВО.

«По их воссоединению с родными ведут работу уполномоченные по правам ребенка. Политизированные заявления разного рода „коалиций“ этому только мешают», — добавила она.

Захарова подтвердила, что Россия содействует воссоединению украинских детей с родственниками. Этим направлением работы занимается уполномоченная при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова».

Представитель МИД также охарактеризовала провокационные заявления Запада о детях как проявление русофобии и двойных стандартов. По ее словам, одобренный международной коалицией по возвращению украинских детей текст распространили ради продолжения клеветнической кампании.

Ранее российская сторона помогла вернуться к родственникам на Украину 11 детям. Львова Белова сообщила, что помощь в воссоединении семей оказали Комитет Красного Креста, Катар, правоохранительные органы и профильные ведомства.