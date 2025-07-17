Россия помогла детям вернуться к семьям на Украину

Россия при посредничестве Катара помогла 11 детям вернуться к семьям на Украину

При посредничестве Катара российская сторона помогла 11 детям воссоединиться с близкими на Украине. Об этом сообщила уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова, ее слова привело РИА «Новости» .

Воссоединение произошло Москве в четверг в посольстве Катара. Львов-Белова отметила, что у всех детей разные ситуации. Например, есть мальчик, который жил с мамой в России, но захотел переехать к отцу на Украину.

«За одной девочкой, проживавшей в России с папой, приехала мама. Мальчик 13 лет после смерти бабушки захотел переехать к сестре. Девочка 13 лет жила у бабушки, на Украине ее ждет мама», — отметила омбудсмен.

Львова-Белова поблагодарила Катар за помощь в воссоединении, транспортных и логистических расходах.

«Также спасибо Комитету Красного Креста, правоохранительным органам, представителям профильных ведомств, всем, кто помогал», — заключила она.

Ранее Россия вернула еще одного ребенка с территории Украины.