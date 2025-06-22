России необходимо получить гарантии разрыва Украины с НАТО. Об этом официальный представитель МИД Мария Захарова заявила в интервью французской газете Le Journal du Dimanche.

По ее словам, позиция России по урегулированию кризиса не изменилась. Основной целью является решение его коренных причин.

«Россия отдает абсолютный приоритет разрешению глубинных причин этого конфликта», — подчеркнула Захарова.

Она добавила, что важно добиться соблюдения основополагающих прав и свобод на Украине, которые не будут зависеть от языка, национальности или религии.

Ранее официальный представитель МИД раскрыла местонахождение сотни детей, похищение которых Киев приписывал России.