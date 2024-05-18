Захарова раскрыла причину закрытия дела об утечке разговора немецких офицеров | 360°

Спецоперация 18 мая 2024, 09:41 Захарова раскрыла причину закрытия дела об утечке разговора немецких офицеров Захарова: закрытие дела об утечке в ФРГ показало желание замять неудобную тему David Inderlied/dpa / Global Look Press

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Расследование в отношении инспектора ВВС Германии, который обсуждал с коллегой ракетный удар по Крымскому мосту, закрыли из-за стремления немецкого руководства поскорее «замять» неудобную тему. Об этом РИА «Новости» заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она рассказала, что немецкие офицеры не только проговорились о планах ФРГ по украинскому конфликту, но и «сдали» своих партнеров из Великобритании, которые координировали и разрабатывали планы ударов по российской территории. По словам дипломата, немецкие власти безуспешно попытались сместить фокус с новости об утечке данных, а затем запугать общественность «страшилками о российской шпионской активности», но им это не удалось.

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«Они пошли проверенным путем по принципу: „нет темы — нет проблемы“», — заключила Захарова.

О решении прокуратуры Берлина закрыть дело об утечке сообщило издание Business Insider. Ведомство не нашло оснований для продолжения разбирательства. Ранее аудиозапись разговора двух офицеров бундесвера опубликовала редактор RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян.