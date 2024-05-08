Расследование об утечке разговора военных в Германии закрыли | 360°

Мир 08 мая 2024, 07:06 Расследование об утечке разговора военных в Германии закрыли BI: прокуратура Берлина закрыла расследование против главы ВВС по делу об утечке РИА «Новости»

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В Германии прекратили расследование в отношении командующего Военно-воздушными силами ФРГ Инго Герхартца, на которого возложили вину за перехват разговора немецких офицеров об ударе по Крымскому мосту. Прокуратура Берлина не нашла оснований для продолжения разбирательства, сообщил Business Insider.

«Расследование было остановлено, поскольку не было первоначальных подозрений, которые могли бы оправдать начало расследования», — заявила пресс-служба надзорного ведомства.

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Прокуратура не нашла доказательств умышленных действий и признаков халатности со стороны Инго Герхартца. По словам представительства ведомства, его небрежность можно наказать лишь дисциплинарными мерами воздействия.

По информации издания, предварительное расследование в Минобороны Германии начали около двух месяцев назад. Однако оно так и не сдвинулось с мертвой точки.

Аудиозапись разговора немецких офицеров обнародовала главный редактор RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян. Инго Герхартц, начальник отдела операций и учений командования ВВС Германии Франк Грефе и другие военные обсуждали удар по Крымскому мосту.