Захарова: к решению о начале СВО привело нарушение договора о дружбе Киевом

Нарушение киевскими властями Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве послужило одной из причин решения о начале спецоперации. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, сообщила пресс-служба ведомства.

По словам дипломата, руководство Украины на протяжении многих лет вело политику грубого и систематического нарушения положений договора, чем фактически отказалось от его выполнения.

«Что в дальнейшем, в частности, и привело к принятию российским руководством решения о начале специальной военной операции», — сказала Захарова.

Именно Украина закрепила в Конституции вступление страны в НАТО в качестве цели и начала сотрудничества с Североатлантическим альянсом в военно-техническом плане. Тем самым Киев нарушил и Будапештский меморандум.

«Приведенные примеры являются частичным разбором тех правовых норм, которые Украина нарушила, но со всей очевидностью показывают избирательность памяти Зеленского и его кураторов на Западе», — подчеркнула Захарова.

Ранее Захарова предостерегла Южную Корею от поставок оружия Украине. Она отметила, что это будет способствовать затягиванию конфликта.