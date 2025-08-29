Россия всегда рассматривала Украину как братскую страну, которая попала под влияние Запада, относящегося к ней как к животному. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова .

«Как повторяют представители нашего руководства, как чувствует вся страна, [Украина] — это братский народ, переживающий трагедию, спровоцированную Западом. Для них Украина — это „стальной дикобраз“. Животное. Помните об этом», — заявила она.

Так Захарова прокомментировала слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, заявившей, что западные гарантии безопасности превратят Украину в «стального дикобраза».

Официальный представитель МИД России заявила, что разрабатывающие гарантии безопасности для Украины европейские страны используют их для сдерживания России и вовлечения киевского режима в НАТО, чем только отдаляют процесс урегулирования. По ее словам, безопасность стране обеспечит только устранение первопричин конфликта.