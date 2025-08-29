Не условие, а результат: Захарова рассказала о гарантиях безопасности Украине

Гарантии безопасности для Украины должны быть не условием, а результатом мирного урегулирования. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова .

«По своей сути базирующиеся на рудиментах колониального мышления гарантии так называемой безопасности, которые обсуждают в Европе, таковыми не являются», — добавила она.

Захарова подчеркнула, что безопасность Украины можно обеспечить, только устранив первопричины конфликта.

Накануне Financial Times со ссылкой на источники сообщило, что США готовятся представить собственный проект гарантий безопасности для Украины. При этом многие его пункты по-прежнему нуждаются в согласовании с Россией, и окончательное решение по документу до сих пор не принято.