Захарова предупредила об ответе на атаку ВСУ на журналистов Первого канала

Захарова: виновные в атаке ВСУ на журналистов Первого канала понесут наказание

Россия потребовала от мирового сообщества и профильных международных организаций осудить атаку ВСУ на съемочную группу Первого канала в Курской области. Заявление официального представителя МИД РФ Марии Захаровой опубликовали на сайте дипломатического ведомства страны.

Захарова сообщила, что 14 февраля в курском селе Черкасская Конопелька украинские беспилотники атаковали съемочную группу Первого канала. Боевики ВСУ сбросили с дрона взрывной боеприпас.

Серьезные ранения получил оператор Юрий Шолмов. Сейчас он в Курской областной больнице, его планируют доставить в Москву.

«Ведя прицельный огонь по безоружным военкорам, журналистам, операторам, фотографам, устраивая настоящую охоту на них, укронацисты стремятся любыми способами скрыть правду о творимых ими жесточайших нарушениях международного гуманитарного права и злодеяниях против мирного населения», — заявила Захарова.

Дипломат призвала ответственные правительства государств публично осудить теракты Украины и выступить против атак украинских боевиков на мирное население и журналистов.

Она также потребовала, чтобы высокопоставленные представители ЮНЕСКО, ОБСЕ, ООН и другие международные правозащитные структуры отреагировали «на очередное гнусное преступление» Киева, осудили его и приняли меры к тому, чтобы киевский режим прекратил подавлять инакомыслие терактами.

Ранее врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил об обстреле ВСУ российских журналистов.