ВСУ атаковали съемочную группу Первого канала в Курской области

Оператора Первого канала Юрия Шолмова ранило при атаке ВСУ в Курской области

Днем 14 февраля съемочная группа Первого канала подверглась атаке дрона ВСУ в Черкасской Конопельке Суджанского района. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн в Telegram-канале .

Ранения получил оператор Юрий Шолмов. С минно-взрывной травмой, акубаротравмой и осколочным ранением голени его доставили в Курскую областную клиническую больницу.

Для дальнейшего лечения Шолмова перевезут в Москву. Об этом попросил он сам, медики одобрили перевозку пациента после консилиума. Сейчас состояние оператора оценивается как удовлетворительное.

«Уверен, что этому подлому поступку нацистского режима должна последовать самая принципиальная оценка на международном уровне!» — заявил Хинштейн.

Ранее стало известно, что украинские боевики убивали мирных жителей Курской области за хорошее отношение к российским военным. ВСУ расстреливали людей в их домах.