Захарова посоветовала Секретариату ООН «разглядеть» жертв обстрела в Севастополе
Захарова: заявление Секретариата ООН по Севастополю — признание своей ненужности
Заявление Секретариата ООН по трагедии в Севастополе 23 июня больше похоже на признание в собственной ненужности, чем на комментарий о террористическом обстреле мирных людей. Об этом заявила в своем Telegram-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Дипломат пояснила, что в Секретариате ООН после атаки на город заявили, что, как и всегда, стремятся «положить конец войне в соответствии с Уставом ООН и резолюциями Генеральной ассамблеи».
«Это больше похоже на признание в собственной ненужности, чем на комментарий в связи с трагедией», — с возмущением подчеркнула Захарова.
По ее мнению, в этой структуре, вероятно, считают возможным взять одну универсальную цитату «мы за все хорошее против всего плохого» и использовать ее по каждому поводу.
«И ладно бы Секретариат ООН выполнял свои технические функции, не влезая в политику. Так ведь наоборот!» — поразилась она, напомнив, что тотальная политизация всех заявлений и действий на украинском направлении в антироссийском ключе идет уже много лет.
С учетом этого представитель МИД рекомендовала Секретариату попытаться разглядеть убитых киевским режимом людей на пляже в Севастополе и осудить акт терроризма.