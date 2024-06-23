Захарова посоветовала Секретариату ООН «разглядеть» жертв обстрела в Севастополе

Заявление Секретариата ООН по трагедии в Севастополе 23 июня больше похоже на признание в собственной ненужности, чем на комментарий о террористическом обстреле мирных людей. Об этом заявила в своем Telegram-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дипломат пояснила, что в Секретариате ООН после атаки на город заявили, что, как и всегда, стремятся «положить конец войне в соответствии с Уставом ООН и резолюциями Генеральной ассамблеи».

«Это больше похоже на признание в собственной ненужности, чем на комментарий в связи с трагедией», — с возмущением подчеркнула Захарова.

По ее мнению, в этой структуре, вероятно, считают возможным взять одну универсальную цитату «мы за все хорошее против всего плохого» и использовать ее по каждому поводу.

«И ладно бы Секретариат ООН выполнял свои технические функции, не влезая в политику. Так ведь наоборот!» — поразилась она, напомнив, что тотальная политизация всех заявлений и действий на украинском направлении в антироссийском ключе идет уже много лет.

С учетом этого представитель МИД рекомендовала Секретариату попытаться разглядеть убитых киевским режимом людей на пляже в Севастополе и осудить акт терроризма.