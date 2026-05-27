Западные НКО не стали комментировать атаку ВСУ на колледж в Старобельске, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова во время сессии Международного форума по безопасности. Ее процитировало РИА «Новости» .

Она напомнила, что в результате удара погиб 21 человек, более 40 получили увечья. По ее словам, весь мир содрогнулся из-за атаки на учебное заведение.

«Вы что-нибудь слышали от неправительственных организаций, которые занимаются защитой детей, помощью детям в конфликтах?» — отметила дипломат.

Ранее она допустила, что телеканал CNN показал подготовку украинских БПЛА к атаке на Россию, в том числе на колледж в ЛНР. Захарова добавила, что западные журналисты отказываются оценить последствия работы беспилотников ВСУ на российской территории, ссылаясь на отпуск, логистику и другие оправдания.