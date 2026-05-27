В новом сюжете CNN показал подготовку беспилотников к атаке на Россию — возможно, тех самых, что привели к гибели людей в Старобельске. Об этом написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем телеграм-канале .

Накануне выяснилось, что в последние дни журналисты CNN работали над пропагандистским роликом об атаках украинских БПЛА по российским городам.

В видео говорится о нанесенном ранее ударе по Ставрополю, который состоялся за день до трагедии в колледже. Это позволяет предположить, съемки проводились в подразделении ВСУ ровно в тот момент, когда там координировали атаку по Старобельску.

«Когда корреспондентов CNN приглашает Россия, чтобы они могли сами оценить последствия работы украинских дронов — убийства мирных жителей, включая детей, разрушения гражданской инфраструктуры, то американские журналисты ссылаются на отпуск, логистику и далее по списку. При этом есть высокая вероятность того, что корреспонденты CNN снимали подготовку к этому страшному теракту», — написала представитель МИД.

Ранее главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что журналисты Би-би-си и CNN отказались ехать на место трагедии, кода отправились их коллеги из 50 стран.