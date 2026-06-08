Атака беспилотника ВСУ на пассажирский поезд в Крыму нарушает нормы международного права, заявила представитель МИД России Мария Захарова. Ее официальный комментарий опубликовали на сайте министерства.

Захарова отметила, что на поле боя украинские военные отступают, при этом продолжают террористические атаки на мирных безоружных людей, не влияющие на ситуацию на фронте. Одновременно президент Украины Владимир Зеленский публикует «открытые письма» о якобы стремлении к миру.

Представитель МИД подчеркнула, что такие действия — это демонстративное нарушение норм международного гуманитарного прав. Западные спонсоры поощряют Зеленского, внушают ему мнимое чувство вседозволенности.

Захарова вновь призвала суверенные правительства, профильные международные структуры и независимые СМИ осудить теракты Киева.

Накануне украинский БПЛА атаковал локомотив поезда «Москва-Симферополь», погиб помощник машиниста. Пассажиров доставили в столицу Крыма на автобусах.