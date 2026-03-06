В 57-й отдельной мотопехотной бригаде ВСУ квалифицированных связистов преклонного возраста начали переводить в штурмовые отряды. Об этом сообщил источник РИА «Новости» в силовых структурах.

«Опытных связистов преклонного возраста командование 57-й ОМПБР массово переводит в штурмовые отряды, где их продолжительность жизни не превышает и нескольких суток», — заявил собеседник журналистов.

До этого стало известно об остром дефиците военнослужащих в рядах ВСУ. Чтобы компенсировать потери, украинское командование вынуждено перебрасывать на передовую пограничников, возвращать в строй дезертиров и отправлять на линию фронта принудительно мобилизованных.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский пожаловался, что за неделю ВС России атаковали Украину 1300 дронами, выпустили более 1200 авиабомб и 50 ракет. Он потребовал у западных кураторов оперативной помощи.