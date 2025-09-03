Владимир Зеленский зависит от неких препаратов, а его риторика напрямую связана с принятой дозой. Об этом в интервью ТАСС на полях Восточного экономического форума заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Это теперь уже знают все. Это видно и по видеокадрам, и по фотографиям, да и, в общем, по очевидным физиологическим признакам», — добавила она.

Поэтому, по мнению Захаровой, необходимо не ориентироваться на заявления украинских властей, а просто принимать их к сведению и дальше продолжать свою политику.

Ранее депутат Верховной рады Артем Дмитрук обратил внимание на странное поведение Зеленского на пресс-конференции в Берлине. На кадрах глава киевского режима постоянно хватался за стакан с водой, не мог сфокусировать взгляд, у него дергались губы.