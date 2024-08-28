Захарова обвинила Украину в распространении фейков про Курскую область

Украина распространяет фейки о том, что солдаты ВСУ якобы помогают жителям Курской области. Но эта ложь сразу разоблачается, заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова .

Она подчеркнула, что преступления украинцев на территории России, в том числе убийства мирных жителей и мародерство, очевидны уже всем. По словам Захаровой, вина ВСУ в совершении тяжких преступлений становится все очевиднее для представителей мирового сообщества. Представитель МИД добавила, что украинская пропаганда не сможет скрыть правду.

«На этом фоне абсолютно цинично выглядят попытки украинской пропаганды состряпать фейки о якобы безобидных и внимательных к нуждам мирного населения вторгшихся на нашу землю интервентах. Эти фейки моментально разоблачаются», — сказала Захарова.

Ранее жители Курской области рассказали, как украинские солдаты стреляли по их домам и по машинам, на которых люди пытались скрыться в безопасное место.