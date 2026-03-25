Захарова пообещала Японии жесткий ответ за поставки оружия Киеву

Россия примет жесткие ответные меры, если Япония начнет поставлять Киеву летальные вооружения и военную технику. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дипломат отметила, что такие шаги еще сильнее отдалят перспективу урегулирования на Украине. Кроме того, Москва уже предупредила Токио о последствиях возможных решений в этой сфере.

«Любые попытки японского руководства наладить поставки летальных вооружений и военной техники киевскому режиму будут восприниматься Российской Федерацией как враждебные действия по отношению к нашей стране. И за ними неизбежно последуют жесткие ответные меры», — отметила Захарова.

Ранее официальный представитель МИД раскритиковала слова посла Израиля в России Одеда Йосефа об односторонней позиции Москвы по иранскому конфликту. Она заявила, что подобные заявления не способствуют укреплению дипломатических отношений между странами.