Захарова обвинила ЮНЕСКО в бездействии после гибели военкора Еремина | 360°

Мир 24 апреля 2024, 14:05 Захарова обвинила ЮНЕСКО в бездействии после гибели военкора Еремина Захарова: бездействие после гибели военкора Еремина подрывает авторитет ЮНЕСКО РИА «Новости»

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Решение руководства ЮНЕСКО бездействовать на фоне гибели российского журналиста Семена Еремина в зоне специальной операции подрывает авторитет организации. На это в Telegram-канале указала представитель МИД России Мария Захарова.

Дипломат напомнила, что в обязанности генерального директора ЮНЕСКО Одри Азуле входит реагирование на факты убийств и нападений на сотрудников любых СМИ.

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«Вроде бы только в понедельник отмечали 70-летие вступление России в ЮНЕСКО. Наверное, госпожа Азуле постеснялась омрачить атмосферу юбилея скорбной темой. Прошел день, затем следующий, а оценок позиций гендиректора крупнейшей гуманитарной организации этой кровавой вакханалии киевских убийц так и нет», — написала она.

Захарова подчеркнула, что в ЮНЕСКО хранили молчание и по другим эпизодам гибели военкоров от рук киевского режима.

О гибели военкора «Известий» Семена Еремина в зоне СВО стало известно 19 апреля. Президент России Владимир Путин наградил его орденом Мужества посмертно.