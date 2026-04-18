Захарова назвала Украину международной террористической ячейкой

Атака дронов ВСУ на роддом в Новокуйбышевске подтверждает, что киевский режим трансформировался в международную террористическую ячейку. Об этом ТАСС заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Это неонацистский режим, который, развивая нацистскую идеологию, трансформировался в террористическую банду, организацию. Это специалисты квалифицируют как терроризм», — сказала дипломат.

Захарова напомнила, что много раз проводила параллели между северокавказскими террористами 1990-х годов и киевским режимом на базе фактов и методов действий.

«Что сейчас творит киевский режим, взрывая, подрывая площадки, школы, спасателей, которые помогают людей вытаскивать из горящих квартир, роддома не стали исключением», — добавила Захарова.

Утром в субботу украинские беспилотники атаковали Самарскую область и упали неподалеку от родильного дома в Новокуйбывшевске. Новорожденных, пациенток и персонал оперативно эвакуировали, пострадавших не было.