Захарова после удара по КТК предупредила Евросоюз об угрозе со стороны Украины

Удары ВСУ по Каспийскому трубопроводному консорциуму в Новороссийске являются сигналом для Евросоюза о том, что ВСУ могут в следующий раз атаковать европейскую инфраструктуру. С таким заявлением в беседе с РИА «Новости» выступила представитель МИД России Мария Захарова.

Она подчеркнула, что украинское руководство будет оттачивать террористические навыки и на европейских аэродромах и нефтехранилищах, потому странам ЕС следует задуматься об этом.

«Киевский режим бьет по гражданской инфраструктуре, энергетическим объектам, аэропортам», — отметила дипломат.

Из-за налета украинских беспилотников на Новороссийск 24 сентября пострадали 16 человек, сообщила замгубернатора Краснодарского края Анна Минькова. Жертвами удара БПЛА стали два мирных жителя. В результате атаки дронов также повредились пять жилых домов и гостиница.

Всем пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь, Министерство здравоохранения Краснодарского края контролирует ситуацию.