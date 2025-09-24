Число пострадавших при атаке ВСУ на Новороссийск достигло 16

Число пострадавших при налете беспилотников ВСУ на Новороссийск выросло до 16. Об этом сообщила в Telegram-канале замгубернатора Краснодарского края Анна Минькова.

«Двое пострадавших погибли на месте. Девять человек госпитализированы в Новороссийскую больницу, двое из них — в тяжелом состоянии», — написала она.

Еще двух человек, один из которых несовершеннолетний, доставили в районную больницу Туапсе в состоянии средней степени тяжести.

Минькова отметила, что все пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь. Ситуация находится под контролем Министерства здравоохранения Краснодарского края.

Украинские военные атаковали Новороссийск днем 24 сентября. Повреждения получили несколько жилых домов и здание гостиницы.

Также в городе открыли стационарный пункт временного размещения. Мэр Андрей Кравченко объявил режим чрезвычайной ситуации.