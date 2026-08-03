Число погибших при атаке БПЛА в Архипо-Осиповке выросло до шести

В результате падения обломков БПЛА в Архипо-Осиповке число погибших увеличилось до шести человек, среди них трое детей. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в телеграм-канале .

«К сожалению, количество погибших в поселке Архипо-Осиповка выросло до шести человек, трое из них — дети», — написал он.

По его словам, число пострадавших достигло около 40 человек. Из них 17 госпитализировали в медицинские учреждения Геленджика, Туапсинского округа и Горячего Ключа. Всем пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь.

Ранее губернатор сообщал, что в результате падения обломков БПЛА в Архипо-Осиповке погибли три человека, еще 13 получили ранения, в том числе дети. На местах происшествия начали работу оперативные и специальные службы, а главе Геленджика Алексею Богодистову поручили оказать всю необходимую помощь пострадавшим и семьям погибших.