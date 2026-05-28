Сегодня 14:17 Захарова назвала преступной халатностью реакцию ЮНЕСКО на теракт в Старобельске Фото: Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
Реакция ЮНЕСКО на трагедию в Старобельске шокирует, это преступная халатность, заявила представитель МИД Мария Захарова. Об этом сообщил
ТАСС.
«Шокировала реакция секретариата ЮНЕСКО. Это не просто какие-то двойные стандарты или некие ангажированные заявления. Это, мне кажется, вопиющий случай преступной халатности. Это настоящее преступление», — отметила Захарова.
Накануне представитель МИД
осудила западные НКО за отсутствие реакции на удар по Старобельску
Ранее верховный коммисар ООН Фолькер Тюрк призвал расследовать эту трагедию. Он обратил внимание на то, что многие из погибших были студентами и среди них 18 девушек.
