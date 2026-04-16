В переводе с языка Владимира Зеленского на обычный Германия — это главный партнер по могилизации украинцев. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге по вопросам внешней политики.

Ранее Зеленский заявил, что подписал с немецкой стороной 10 соглашений о сотрудничестве, в том числе о поставках систем противовоздушной обороны.

«Подобная так называемая смертельная щедрость вызвала нескрываемый восторг Зеленского», — заявила Захарова.

Накануне Министерство обороны опубликовало адреса нескольких оборонных предприятий в странах НАТО, напрямую сотрудничающих с украинской армией, в частности производящих для нее беспилотники. Среди этих заводов два находятся в Германии: «Да Винчи Авиа» и «Эйрлоджикс». Оба они располагаются в Мюнхене.