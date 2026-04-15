Минобороны России раскрыло адреса европейских заводов, делающих дроны для ВСУ
Министерство обороны России в телеграм-канале обнародовало детальные данные о зарубежных предприятиях, которые производят беспилотники и комплектующие для украинской армии. В ведомстве заявили, что работа этих заводов ведет к «ползучему превращению этих стран в стратегический тыл Украины».
Согласно предоставленным спискам, производство развернуто в следующих странах:
Филиалы украинских компаний и сборка БПЛА:
- Великобритания: «Файер пойнт» (Милденхолл) — дроны FP-1, FP-2; «Хорайзон тех» (Лондон и Лестер) — БПЛА «Стикер».
- Германия: «Да Винчи Авиа» (Мюнхен) — БПЛА «Да Винчи»; «Эйрлоджикс» (Мюнхен) — БПЛА «Анубис».
- Дания: «Корт» (Стевринг) — БПЛА «ХаКи» АК-1000.
- Латвия: «Терминал аутономи» (Рига) — БПЛА AQ-400 «Коса».
- Литва: «Корт» (Вильнюс) — БПЛА «ХаКи» АК-1000.
- Нидерланды: «Дестинус» (Хенгело) — БПЛА «Рута».
- Польша: ГП «Антонов» (Мелец) — БПЛА Ан-196 «Лютый»; «Укрспецсистемз» (Тарнув) — БПЛА RAM-2X.
- Чехия: «Девиро» (Прага) — БПЛА «Булава».
Производство двигателей и электроники:
- Германия: 3W «Профессионал» (Ханау) — поршневые двигатели.
- Испания: «Нэвигейшн Ю-Эй-Ви» (Мадрид) — приемники спутниковой навигации.
- Италия: лидер по компонентам. Компании «КМД Авиа» (Венеция), «Мвфлай» (Гарбаньяте-Миланезе), «Епа пауер» (Пьемонт и Оменья), «Джилардони» (Манделло-дель-Ларио) производят поршневые двигатели мощностью до 170 л. с.
- Чехия: «Пбс» (Прага и Велка Битеш) — малогабаритные турбореактивные двигатели.
- Израиль: «Элсайт» (Хайфа и Ор-Йехуда) — модули связи для сотовых сетей.
- Турция: «Туалком» (Анкара) — приемники навигационных сигналов; «Доу Акса» (Ялова) — углеродное волокно для планеров.
Минобороны сочло, что действия правителей европейских государств, где производятся дроны для ВСУ, «все быстрее втягивают эти страны в войну с Россией».