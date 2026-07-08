Решение украинского руководства не забирать тела убитых военных ВСУ можно назвать уникальным для мировой истории случаем. Об этом в эфире радио Sputnik заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Они не забирают своих. Пленных, раненых и убитых. Нет такого образования, социальной группы в истории, я даже про народ не хочу говорить — образования такого не было, которое бы своих не забирало», — отметила дипломат.

Она добавила, что тела убитых соплеменников хоронили даже во времена, когда еще не появились мировые религии.

Ранее Захарова сообщила, что отказ президента Украины Владимира Зеленского принять тела погибших в Константиновке боевиков показал его полное безразличие к судьбе своих граждан. По ее словам, лидеру республики не нужны его соотечественники ни мертвыми, ни живыми.

Об отказе украинской стороны сообщило Минобороны России. Ведомство обратило внимание, что республика не предприняла никаких мер, чтобы дать возможность родственникам погибших солдат ВСУ достойно их похоронить.