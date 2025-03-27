Захарова назвала киевский режим недоговороспособным

Новые атаки киевского режима на российские объекты энергетики подтверждают, что он недоговороспособен. Об этом заявила на еженедельном брифинге официальный представитель МИД Мария Захарова.

Накануне украинские беспилотники атаковали объекты в Брянской и Курской областях, напомнила дипломат. Помимо этого, они попытались повредить газохранилище в Крыму.

«Это при том, что Зеленский публично заявил о принятии достигнутых в Эр-Рияде 24 марта российско-американских договоренностей», — подчеркнула представитель МИД.

Накануне Захарова обвинила киевский режим в целенаправленном терроре против российских журналистов и призвала международное сообщество обратить на это внимание.

С начала недели погибли корреспонденты «Известий» и Первого канала Александр Федорчак и Анна Прокофьева, оператор «Звезды» Андрей Панов и водитель съемочной группы телеканала Александр Сиркели.