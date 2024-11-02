Захарова назвала бригады ВСУ, от чьих солдат Украина отказалась навсегда

Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, какие военные части ВСУ украинские власти не собираются возвращать домой. Список дипломат озвучила на пресс-конференции, фрагмент который опубликовал Telegram-канал Кремля.

В перечне оказались военная часть 3041 — охрана Чернобыльской атомной электростанции, 111-я отдельная бригада из Луганской области, 26-я из Одесской области, 118-я из Черкасской области и другие.

Отдельно Захарова остановилась на 36-й бригаде морской пехоты. Эти военные выполняли боевые задачи в районе Мариуполя в 2022 году, однако добровольно сдались в российский плен на территории завода «Азовсталь».

По словам дипломата, ВСУ считают вышеперечисленные бригады «недостойными» обмена. Среди причин она назвала добровольную сдачу в плен, оставление позиций и отказ выполнять боевые задачи.

Еще Захарова подчеркнула, что российская сторона никогда не отказывается от контактов по обмену пленными.

Ранее пленный украинский военный Яков Дорожеченко отказался от вероятного обмена и выразил желание остаться в России. Он отметил, что желает начать новую жизнь.