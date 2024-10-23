«Хочу остаться в России». Пленный боевик ВСУ отказался от обмена

Украинский пленный отказался от обмена и заявил, что хочет остаться в России

Пленный украинский военнослужащий Яков Дорожеченко отказался от возможного обмена и изъявил желание остаться в России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«Меня спросили, хочу ли я пойти на обмен, я сказал „нет“. Я хочу начать новую жизнь, остаться на территории Российской Федерации», — заявил Дорожеченко.

Националист уточнил, что попал в ряды ВСУ из мест лишения свободы. По его словам, командование армии пытается заключенными «заткнуть дыры» на фронте.

«Мы как расходный материал для них. Нас посылают в места, где есть щели. Чтобы заткнуть их, они посылают таких, как мы. Возьмут нас в плен или нет, выживем мы или нет — они не обращают внимания на это. Взяли в плен — по барабану, наберут еще», — добавил Дорожеченко.

Ранее другой пленный боец ВСУ рассказал, как его раненого бросили сослуживцы. В итоге мужчину от смерти спасли российские военные.