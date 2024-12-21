Захарова назвала атаку дронов на Казань злобной местью киевского режима

Захарова: ВСУ атаковали Казань дронами за свои поражения и успех саммита БРИКС

Удар украинских беспилотников по Казани стал выражением бессильной злобы киевского режима за поражения на фронте и местью за успех саммита БРИКС, который прошел в октябре. Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел Мария Захарова. Полный текст ее комментария опубликовали на сайте внешнеполитического ведомства .

Дипломат подчеркнула, что Украина в очередной раз продемонстрировала свою террористическую сущность, пытаясь запугать население одного из самых динамично развивающихся регионов России.

«Это также своего рода месть за успешный саммит БРИКС, состоявшийся в октябре этого года и продемонстрировавший мощь и влияние в мире этого объединения», — добавила Захарова.

Представитель МИД подчеркнула, что сейчас украинские СМИ и Telegram-каналы начали публиковать кадры из столицы Татарстана, сопровождая их скабрезными шутками, проявив свои садистские наклонности.

Дипломат отметила, что поддерживающие режим «просроченного президента» Владимира Зеленского западные СМИ и правительства никак не отреагировали на атаку на российский город и сделали вид, что ничего не происходит. При этом на любую вылазку экстремистов или теракты они тут же выражают свое возмущение.

«В очередной раз настоятельно призываем мировое сообщество дать жесткую оценку преступным деяниям хунты Зеленского. Терроризму нет оправдания. Его нельзя игнорировать. Он заслуживает осуждения и нулевой терпимости», — подытожила Захарова.

Беспилотники атаковали Казань утром в субботу, 21 декабря. По предварительным данным, в столицу Татарстана прилетели восемь дронов, из которых три сбили средства противовоздушной обороны, еще три принудительно посадили силами радиоэлектронной борьбы. Два беспилотника попали в жилой небоскреб «Лазурные небеса», также повреждения получили еще два дома.