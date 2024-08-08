Захарова напомнила международным структурам о покушении на Поддубного

Захарова потребовала от международных структур осудить покушение на Поддубного

Россия ждет от международных организаций реакции на покушение на военкора Евгения Поддубного, который пострадал из-за обстрелов ВСУ в Курской области. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, сообщила пресс-служба ведомства.

Она напомнила о Женевских конвенциях 1949 года и потребовала международные структуры осудить действия украинских боевиков. По ее словам, руководство Украины серьезно нарушило нормы гуманитарного права.

Дипломат добавила, что военные ВСУ объявили «охоту» на российских представителей прессы, которые документально фиксируют зверства украинских боевиков в отношении мирных граждан.

«С молчаливого согласия своих западных покровителей и подконтрольных им правозащитных структур киевский режим фактически объявил безоружных сотрудников СМИ своими приоритетными целями, при этом открыто этим бравирует», — констатировала Захарова.

Поддубный получил ранения во время работы в Курской области. FPV-дрон ВСУ атаковал его автомобиль.