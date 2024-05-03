Захарова хлестко осадила Кэмерона за слова о риске ввода войск НАТО на Украину | 360°

03 мая 2024, 18:19
Захарова хлестко осадила Кэмерона за слова о риске ввода войск НАТО на Украину
Захарова: от войск НАТО на Украине ничего бы не осталось
Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон в своем заявлении о рисках из-за ввода военнослужащих НАТО на Украину забыл упомянуть, что от военных «там ничего не останется». Об этом сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова в своем Telegram-канале.
Она ответила на слова британского дипломата о том, что переброска западных военных на Украину может привести к опасной эскалации. По ее мнению, европейские страны и США не стремятся отправлять в зону боевых действий своих граждан.
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«[Кэмерон] забыл добавить „потому что от них (военных НАТО — прим. ред.) там ничего не останется, а для этого еще можно наскрести украинцев“», — отметила Захарова.
Ранее Кэмерон рассказал, что в переброске войск альянса нет необходимости. Министр напомнил, что Великобритания подготовила более 60 тысяч украинских военных.
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