Украинские заградительные отряды убили группу сослуживцев — военных 159-й отдельной мехбригады, которые пытались бежать с позиций. Об этом со ссылкой на российские силовые структуры сообщил ТАСС .

Дезертиров расстреляли на Харьковском направлении, в селе Караичное. Собеседник издания отметил, что на этом участке в ВСУ фиксируются огромные потери. Украинское командование формирует боевые группы из инструкторов и перебрасывает к линии боевого соприкосновения из учебных центров.

На позициях ВСУ в основном находятся принудительно мобилизованные солдаты, которые зачастую отказываются выполнять приказы. Загрядотряды направляют к линии соприкосновения, чтобы предотвратить бегство дезертиров.

Ранее случаи небоевых потерь ВСУ зарегистрировали в Харьковской области. Командование пыталось скрыть убийства на полигоне 5-й отдельной штурмовой бригады.