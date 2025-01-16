Загоревшуюся после атаки БПЛА нефтебазу под Воронежем сняли на видео

Жители Воронежской области сняли на видео полыхающую после падения беспилотников нефтебазу. Об этом сообщил портал «Мое!» .

В ролике, снятом из автомобиля, видно яркое зарево пожара на объекте.

Губернатор региона Александр Гусев ранее сообщил в своем Telegram-канале, что на месте происшествия работают оперативные службы. По предварительным данным, никто не пострадал.

Глава Воронежской области лично контролирует ситуацию.

В пресс-службе Минобороны накануне заявили, что в период с 18.40 до 18.50 по московскому времени дежурные средства ПВО ликвидировали четыре беспилотных летательных аппаратов ВСУ над территорией Воронежской области.

Ночью российские средства ПВО перехватили и уничтожили 27 беспилотников над территорией России. Над Белгородской областью были сбиты 15 аппаратов, над Воронежской — семь, над Тамбовской — три, а над Курской — два.