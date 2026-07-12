Заглядывал в окна. Жительница Константиновки рассказала о попытках скрыться от БПЛА

RT: жительница Константиновки пряталась от БПЛА, чтобы сбежать из города

Жительница Константиновки Ирина вместе с семьей пряталась от украинских беспилотников, чтобы уйти из города. Об этом сообщил RT .

Жительница города рассказала, что украинские боевики искали гражданских с помощью БПЛА. Беспилотники даже заглядывали в окна, добавила женщина.

Несмотря на это, семье Ирины удалось добраться до ВС России и эвакуироваться.

«Они военные. Люди, которые воюют. Но у них вот эта любовь к людям, человечность», — подчеркнула она.

Женщина также выразила благодарность всем, кто помог ей и ее семье спастись.

Ранее 10-летняя жительница Константиновки рассказала, как ВСУ обманули ее семью. Боевики пообещали организовать эвакуацию, но не пришли.

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