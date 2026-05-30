ЗАЭС назвали самым опасным объектом конфликта на Украине

По его словам, последствия удара по станции со стороны ВСУ могут быть чрезвычайно разрушительными и долгосрочными.

«ЗАЭС являлась с первого дня потенциально самым опасным объектом, вокруг которого ведутся боевые действия и вокруг которого нельзя вести боевые действия. Поэтому если ударить по Донецку и по запорожской станции, последствия, особенно дальносрочные, будут, конечно, разные», — сказал Черничук.

Возможные радиационные последствия тоже буду наблюдаться очень долго, как это произошло с Чернобыльской АЭС и станцией «Фукусима-1».

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин назначил Владислава Исаева генеральным директором Запорожской АЭС.