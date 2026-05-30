ЗАЭС назвали самым опасным объектом конфликта на Украине
Запорожская атомная электростанция остается самым потенциально опасным объектом конфликта на Украине. Об этом ТАСС заявил директор ЗАЭС Юрий Черничук.
По его словам, последствия удара по станции со стороны ВСУ могут быть чрезвычайно разрушительными и долгосрочными.
«ЗАЭС являлась с первого дня потенциально самым опасным объектом, вокруг которого ведутся боевые действия и вокруг которого нельзя вести боевые действия. Поэтому если ударить по Донецку и по запорожской станции, последствия, особенно дальносрочные, будут, конечно, разные», — сказал Черничук.
Возможные радиационные последствия тоже буду наблюдаться очень долго, как это произошло с Чернобыльской АЭС и станцией «Фукусима-1».
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин назначил Владислава Исаева генеральным директором Запорожской АЭС.