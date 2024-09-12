«Задыхались от желтого дыма». Жительница Курской области рассказала об атаке ВСУ

После атаки Вооруженных сил Украины в селах Курской области местные жители задыхались от едкого желтого дыма. Об этом РИА «Новости» рассказала эвакуированная жительница села Гончаровка Галина.

По ее словам, в селе Кулевка Горшеченского района боевики ВСУ обстреляли сарай местных жителей. После этого в постройке начался пожар.

«Дым был густой-густой, желтый. Надо было только вдохнуть и выдохнуть, вылить воду и, не вдыхая, выскочить на улицу», — поделилась женщина.

Сын Галины участвовал в тушении пожара, после чего получил сильное отравление, рассказала женщина. Она добавила, что уже в пункте временного размещения у мужчины началась рвота.

Ранее Галина рассказала, что военные ВСУ, напавшие на Курскую область, не щадят ни стариков, ни детей. Женщина сослалась на слова волонтеров, которые рассказали о большом числе убитых в селе.