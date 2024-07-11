Стало известно, где разместят передаваемые Киеву F-16

Передаваемые ВСУ истребители F-16 планируют разместить на территории Украины. Об этом заявил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан, передали журналисты РИА «Новости» .

Он подчеркнул, что американские истребители F-16, которыми оснастят украинскую армию, будут использовать для защиты ВСУ на фронте.

«Мы ясно изложили нашу позицию. У нас здравая политика в отношении ударов через границу… мы не разрешаем использование тактик глубоких ударов внутрь России», — заявил советник.

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский недоволен таким положением дел. Он просит разрешить Киеву бить по России на расстояние до 500 километров.

Салливан отметил, что США не будут пересматривать вопросы с ограничением на удары украинских военных вглубь РФ, как бы сильно лидер киевского режима этого ни хотел.

Ранее украинские боевики атаковали дронами две машины в Борисовском районе Белгородской области. В результате пострадали два человека, а автомобили сгорели.