Задержанный в ЛНР рассказал о вербовке уехавших с Украины россиян

Задержанный в ЛНР: СБУ вербовала россиян, уехавших в 2022 году с Украины

Россиян, которые уехали в 2022 году с Украины, вербовали сотрудники СБУ. Об этом рассказал завербованный киевским режимом гражданин РФ на видео, которое попало в распоряжение РИА «Новости»от УФСБ по ЛНР.

Он рассказал, что проживал в Воронежской области. Мужчина перебрался на Украину к своей сожительнице, где проживал в городе Южноукраинске с 2022 года.

«В 2022 году несколько раз пытался выехать», — отметил он.

При очередной попытке официально оформить выезд у начальника паспортной визовой службы два человека в гражданской одежде завербовали его под угрозой лишить вида на жительство. Эти люди «по гражданке» оказались сотрудниками СБУ.

Они разузнали, где жил мужчина и потребовали передавать информацию о том, что происходит в России, когда тот уедет.

На прошлой неделе в плен российским бойцам сдались 57 украинских военнослужащих. По данным Минобороны, все добровольно сложившие оружие находились на линии боевого соприкосновения.

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