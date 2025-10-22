Задержанные летом диверсанты причастны к подрыву моста, упавшего на поезд под Брянском

Богомаз: задержанная в августе ДРГ причастна к подрыву моста, упавшего на поезд

Диверсанты, которых росгвардейцы задержали в августе, причастны к подрыву моста в Брянской области. Об этом рассказал в беседе с РИА «Новости» губернатор региона Александр Богомаз.

«Если взять последнее: ДРГ не прошла, ее взяли наши росгвардейцы вместе с управлением ФСБ. <…> Шли шесть матерых, можно сказать, спецназовцев, они их уничтожили. Двоих взяли в плен», — заявил он.

По словам Богомаза, это случилось в то время, когда взорвали мост. Диверсанты намеренно пошли на преступление.

«Они еще раз показали, что они именно фашисты. То есть понимали, что это не грузовой поезд», — объяснил губернатор.

Он отметил, что у диверсантов была информация о времени отправления поезда, они заранее поставили датчики движения на состав за 50 метров. В итоге приборы сработали, и случился взрыв. Эти действия совершили именно против гражданских, подчеркнул глава региона.

Речь идет об обрушении автомобильного моста в ночь на 1 июня в Выгоничском районе. Его обломки упали на проходивший под переправой пассажирский поезд. В результате ЧП погибли семь человек, более 100 пострадали.

Ранее российские войска уничтожили украинскую ДРГ в Курской области. Диверсанты пыталась провести разведку недалеко от населенного пункта Теткино.